وقع ثنائية من خماسية فريقه.. الإدريسي يتصدر قائمة هدافي الدوري الهولندي

قاد الدولي المغربي أسامة الإدريسي، المحترف في صفوف إي زد ألكمار الهولندي، فريقه اليوم السبت، إلى الفوز على ضيفه سبارتا روتردام، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع السادس من “الإيريديفيزي”.

وكان الفريق الضيف، سباقا لزيارة الشباك بعد مرور دقيقتين على ضربة البداية، بواسطة اللاعب عبد الرحمان هروي، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم طويلا، حيث نجح أسامة الإدربسي في توقيع هدف التعادل لألكمار في الدقيقة الرابعة.

وأضاف مايرون بوادو الهدفين الثاني، والثالث، لصاحب الأرض في الدقيقتين 16 و33 على التوالي، قبل أن يعود الإدريسي ويحرز ثاني أهدافه الشخصية في اللقاء، والرابع لفريقه عند الدقيقة 45، منهيا الشوط الأول بتقدم ألكمار بأربعة أهداف لواحد.

واختتم تيون كووبميينيرز، في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 81، خماسية ألكمار، من علامة الجزاء، ليرتقي الفريق للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

وتمكن الإدريسي من الارتقاء إلى قائمة هدافي الدوري الهولندي، بمجموع خمسة أهداف، مناصفة مع الصربي دوشان تاديتش، مهاجم أجاكس أمستردام.