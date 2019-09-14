فانطوم يعود من جديد إلى شواطئ المغرب.. نقل مهاجرين إلى إسبانيا – فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، فيديو يوثق لحظة وصول عدد من المهاجرين غير القانونيين إلى الجنوب الإسباني عبر زورق سريع من نوع “فانطوم”.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أنهم شاهدوا “الفانطوم” وهو يدخل إلى شاطئ مرتيل، حيث هَم عدد من المهاجرين غير القانونيين، الذين يحملون الجنسية المغربية، بالصعود إلى الزورق قبل أن يُقلع في اتجاه الجنوب الإسباني.

وكانت الزوارق السريعة المعروفة بـ”فانطوم” قد خلقت ضجة كبيرة في السنة الماضية، ونقاشا حول مدى اختراقها للحدود المغربية من دون أن تترصدها أجهزة مراقبة الحدود البحرية.