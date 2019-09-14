تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، فيديو يوثق لحظة وصول عدد من المهاجرين غير القانونيين إلى الجنوب الإسباني عبر زورق سريع من نوع “فانطوم”.
وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أنهم شاهدوا “الفانطوم” وهو يدخل إلى شاطئ مرتيل، حيث هَم عدد من المهاجرين غير القانونيين، الذين يحملون الجنسية المغربية، بالصعود إلى الزورق قبل أن يُقلع في اتجاه الجنوب الإسباني.
وكانت الزوارق السريعة المعروفة بـ”فانطوم” قد خلقت ضجة كبيرة في السنة الماضية، ونقاشا حول مدى اختراقها للحدود المغربية من دون أن تترصدها أجهزة مراقبة الحدود البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر فانطوم يعود من جديد إلى شواطئ المغرب.. نقل مهاجرين إلى إسبانيا – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.