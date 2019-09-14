الشباب يحرم حمد الله من تعزيز رقمه القياسي

أوقف نادي الشباب السعودي، أمس الجمعة، السلسلة التهديفية للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر، بعدما انتهت المواجهة التي جمعت بين الفريقين، بالتعادل دون أهداف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وبحث حمد الله عن التسجيل في مرمى الشباك، من أجل مواصلة رقمه القياسي، والمتمثل في إحراز الأهداف خلال 14 مباراة متتالية بالدوري السعودي، كأول لاعب يصل لهذا الرقم في تاريخ البطولة السعودية.

وفرض صاحب 28 عاما، نجوميته في الملاعب السعودية منذ انضمامه للنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018، قادما من نادي الريان القطري.

ونجح حمد الله في التتويج بلقب هداف الدوري السعودي، برصيد 34 هدفا، محققا بذلك رقما قياسيا، كأول لاعب في تاريخ الدوري يصل لهذا العدد من الأهداف في موسم واحد، كما سجل 14 هدفا في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وساهمت أهداف اللاعب السابق لأولمبيك آسفي، في قيادة النصر إلى التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الموسم الماضي، بعد منافسة قوية مع غريمه الهلال.