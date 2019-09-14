كأس “كاف”.. حسنية أكادير يعود بتعادل ثمين أمام الاتحاد الليبي

انتهت المباراة التي جمعت بين فريق حسنية أكادير ومضيفه الاتحاد الليبي، اليوم السبت، ضمن ذهاب الدور 32 (1)، لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وتمكن لاعبو الفريق السوسي، من إنهاء الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب الطيب المهيري، بمدينة صفاقس التونسية، لصالحهم بهدف دون رد، أحرزه المدافع سفيان بوفتيني في الدقيقة 34.

ونجح الفريق الليبي في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 79 من توقيع هدف التعادل، بواسطة اللاعب المعتصم بالله، لتنتهي المباراة، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

هذا ويستقبل حسنية أكادير الاتحاد الليبي، بعد أسبوعين، على أرضية ملعب أدرار بمدينة أكادير، إذ يسعى الفريق السوسي لاقتناص بطاقة العبور للدور الموالي، من أجل مواصلة مغامرته في الكأس القارية، وتجاوز دور ربع النهائي الذي بلغه في النسخة الماضية، بعد خسارته ضد الزمالك المصري.