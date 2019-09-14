خسارة أولى لمانشستر سيتي في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق مانشستر سيتي بخسارة ثقيلة على يد نوريتش سيتي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية نوريتش سيتي كل من اللاعبين كيني ماك لين، تود كانتويل وتيمو بوكي، وفي المقابل سجل هدفي مانشستر سيتي كل من اللاعبين سيرجيو أغويرو ورودريغو هيرنانديز.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 10 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد نوريتش سيتي 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

رغم السيطرة على الكرة، فشل مانشستر سيتي في تشكيل الخطورة التي تمناها ببداية المباراة، وسط اعتماد لاعبي نوريتش على الضغط العالي في الثلث الأخير من الملعب، فلم تسنح أي فرصة خطيرة لمانشستر سيتي، ليتمكن الفريق المضيف من افتتاح التسجيل في الدقيقة 18، عندما ارتقى ماكلين لعرضية بونديا ليضعها في الزاوية العليا اليمنى لمرمى سيتي.

وحصل مانشستر سيتي على فرصته الأولى في الدقيقة 20، عندما أطلق سترلينغ تسديدة قوية من بعد 20 ياردة ابتعدت عن مرمى نوريتش، وبعدها بـ8 دقائق رفع اللاعب نفسه الكرة فوق المدافعين إلى أغويرو الذي قابلها برأسه فوق العارضة.

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بعد لحظات قليلة، تمكن نوريتش سيتي من تعزيز تقدمه بهدف ثان، عندما أرسل بوينديا كرة بينية إلى بوكي الذي لمح المتقدم كانتويل ليمرر الكرة إليه، فما كان من الأخير إلا أن يضع المرة في الشباك الخالية.

وأصاب سترلينغ القائم بالدقيقة 31، عندما تابع رأسية من برناردو سيلفا إثر عرضية من دافيد سيلفا، ومرت الدقائق التالية رحيمة على أصحاب الأرض حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما سجل أغويرو هدف سيتي برأسية محكمة إثر عرضية من برناردو سيلفا.

واستغل بونديا خطأ من جون ستونز ليمرر إلى بوكي الذي سدد الكرة بجانب القائم البعيد في الدقيقة 49، وبعدها بدقيقة واحدة، أضاف نوريتش هدفا ثالثا وهذه المرة عن طريق بوكي الذي تابع تمريرة بونديا في الشباك الخالية إثر خطأ في التعامل مع الكرة من قبل أوتاميندي.

وسارع غوارديولا لإجراء التبديلات من أجل تدارك الوضع، فأشرك دي بروين وغابرييل جيسوس على حساب دافيد سيلفا وغوندوغان، لكن معظم محاولات سيتي ارتدت من أقدام مدافعي نوريتش، ونفذ بونديا ركلة حرة من بعد 30 يارده مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 73.

ودخل رياض محرز إلى تشكيلية سيتي بدلا من برناردو سيلفا، ولحق أغويرو بكرة مرسلة من سترلينغ لكن محاولته ذهبت فوق العارضة في الدقيقة 78.

وأنقذ حارس نوريتش تيم كرول مرماه من رأسية قوية لأوتاميندي في الدقيقة 87، وبعدها بلحظات أطلق رودري تسديدة قوية استقرت على يمين الحارس في الدقيقة 88.