تشيلسي يسحق وولفرهامبتون بخماسية لهدفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق تشيلسي فوزا ساحقا على نظيره وولفرهامبتون بخماسية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز خماسية تشيلسي كل من اللاعبين فيكايو توموري، تامي أبراهام (هاتريك) وماسون مونت، وفي المقابل سجل هدفي وولفرهامبتون كل من اللاعبين تامي أبراهام (ذاتي) وباتريك كوتروني.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 8 نقاط وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 3 نقاط وهو يحتل المركز التاسع عشر.

مجريات المباراة:

افتتح النادي اللندني بإشراف مدربه ونجمه السابق فرانك لامبارد التسجيل عن طريق لاعب شاب آخر هو فيكايو توموري في الدقيقة 30 بتسديدة قوية في مرمى الحارس البرتغالي روي باتريسيو.

Advertisements

وخلت الساحة بعد ذلك لأبراهم ومهرجانه التهديفي الخاص، اذ بداية تقدم تشلسي في الدقيقة 34، وأضاف الهدف الثالث للفريق والثاني الشخصي برأسية في الدقيقة 41.

وأصبح أبراهام بذلك ثالث لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يبلغ من العمر 21 عاما وما دون، يسجل هدفين على الأقل في ثلاث مباريات متتالية.

وأكمل المهاجم الشاب الـ"هاتريك" في الشوط الثاني بمراوغة داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية على يمين باتريسيو (55).

وبدا أن أبراهام لم يكتف من هز شباك ولفرهامبتون، اذ قام أيضا بهز شباك حارس مرماه الإسباني كيبا أريسابالاغا (69)، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل "هاتريك" وهدفا في مرمى فريقه في المباراة ذاتها، بحسب "أوبتا" للإحصاءات الرياضية.

وجاء الهدف الثاني لولفرهامبتون من الإيطالي باتريك كوتروني (85)، قبل أن يضيف المهاجم الشاب الآخر مايسون ماونت الهدف الخامس لتشلسي بتسديدة من داخل المنطقة (90+6).