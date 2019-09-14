مانشستر يونايتد يهزم ليستر سيتي بهدف يتيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز مانشستر يونايتد على نظيره ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف مانشستر يونايتد الوحيد اللاعب ماركوس راشفورد.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 8 نقاط وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، وهو يبتعد بفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب المركز الخامس.

مجريات المباراة:

دخل مانشستر يونايتد المباراة بقوة بحثًا عن تحقيق الانتصار، ففي الدقيقة الثالثة، تحصل الشياطين الحمر على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، سددها أندرياس بيريرا بصورة متقنة، إلا أن كاسبر شمايكل تألق وأخرجها إلى ركنية.

ولم يتأخر الرد من ليستر سيتي، ففي الدقيقة 5 استغل جيمس ماديسون ارتباك من المدافع هاري ماغواير في منطقة الجزاء في إخراج الكرة، ليسدد صاروخية أرضية تصدى لها ببراعة ديفيد دي خيا.

وفي الدقيقة 7، تحصل ماركوس راشفورد على ركلة جزاء بعد التحام مع المدافع كاجلار سويونكو، ليتولى راشفورد تسديد ركلة الجزاء، وينجح في إسكانها الشباك، معلنًا عن تقدم اليونايتد بهدف نظيف في الدقيقة الثامنة.

وانخفض إيقاع اللعب في الدقائق الـ20 التالية، مع أفضلية طفيفة لليونايتد في الاستحواذ على الكرة دون وجود خطورة تذكر على المرميين.

وظهرت الخطورة من جديد لليستر سيتي في الدقيقة 30، بعدما سدد بينجامين تشايلويل كرة صاورخية من خارج منطقة الجزاء، أخرجها دي خيا إلى ركلة ركنية.

وواصل ليستر سيتي محاولاته لإدراك هدف التعادل بالاعتماد على الركلات الركنية، وفي الدقيقة 42 ومن ركلة ركنية نفذها جيمس ماديسون، وصلت الكرة إلى سويونكو وسط ارتبك من مدافعي اليونايتد، إلا أنه سددها ضعيفة في يد دي خيا.

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وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سدد حمزة تشودري من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء، كرة في أحضان الحارس الإسباني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، بدأ مانشستر البحث عن تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة، ومن انطلاقة من الجانب الأيسر في الدقيقة 49، توغل دانيل جيمس إلى العمق وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء علت العارضة.

وتواصلت محاولات اليونايتد، ففي الدقيقة 51 توغل خوان ماتا من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية تصدى لها بنجاح شمايكل.

وتحصل ليستر سيتي على مخالفة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 55، سددها ماديسون أعلى العارضة.

وكاد ماغواير يسجل الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 57، بعدما سدد رأسية من ركلة ركنية نفذها أشلي يونج، أمسكها بسهولة شمايكل.

وفي الدقيقة 61، سدد يوري تيليمانس كرة من على حدود منطقة الجزاء علت العارضة.

وعاد اليونايتد لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 72، بعدما افتك فريد الكرة من ريكاردو بيريرا، ليمرر الكرة على حدود منطقة الجزاء لدانيل جيمس، إلا أن الأخير سددها بعيدًا عن المرمى.

وتحصل مانشستر يونايتد على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 83، نفذها راشفورد بتسديدة متقنة ارتطمت بنقطة إلتقاء القائم مع العارضة.

وحاول بيريرا قتل المباراة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88، إلا أنها ذهبت سهلة في يد شمايكل.

وكاد ويلفريد نديدي يسجل هدف التعادل لليستر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت إلى جانب القائم الأيسر لدي خيا، لتنتهي المباراة بفوز اليونايتد بهدف نظيف.