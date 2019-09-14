شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن باكستان تدين الهجوم الذي استهدف معمليْن لشركة أرامكو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:37 مساءً, 14 سبتمبر 2019 م المناطق _ الرياض أدانت باكستان الهجوم الذي استهدف معمليْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم: إنّ باكستان تدين بشدة الهجوم بطائرات بدون طيار على معملين لشركة أرامكو في بقيق وهجرة خريص, مؤكدة أن مثل هذه الأعمال التخريبية وتعطيل الأنشطة التجارية التي تسبب الخوف والإرهاب لا يمكن التغاضي عنها.

وجدد البيان وقوف باكستان ودعمها وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامتها الإقليمية.

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