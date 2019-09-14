شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تدين الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:18 مساءً, 14 سبتمبر 2019 م المناطق _ الرياض أدانت المملكة المتحدة الهجوم الذي استهدف معمليْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص عبر طائرات بدون طيار .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي:” إن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية أمر خطير واستفزازي وغير مقبول على الإطلاق”مؤكدا التزام المملكة المتحدة بدعم أمن المملكة العربية السعودية.

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