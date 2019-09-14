شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:19 مساءً, 14 سبتمبر 2019 م المناطق _ الرياض تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً فخامته على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد سمو ولي العهد أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

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