سطو مسلح على منزل شمالي بغداد

افاد مصدر امني، مساء السبت، بأن مسلحين مجهولين نفذوا عملية سطوا مسلح على منزل وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات شمالي بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين اقدموا، مساء اليوم، على سرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ضمن منطقة حي البساتين التابعة للشعب شمالي العاصمة بغداد ولاذوا بالفرار.
واشار المصدر الى أن المنزل كان خاليا من ساكنيه، مؤكدا أن الاجهزة الامنية فرضت طوقا على مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته.
واشار المصدر الى أن المنزل كان خاليا من ساكنيه، مؤكدا أن الاجهزة الامنية فرضت طوقا على مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته.
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