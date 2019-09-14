سطو مسلح على منزل شمالي بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين اقدموا، مساء اليوم، على سرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ضمن منطقة حي البساتين التابعة للشعب شمالي العاصمة بغداد ولاذوا بالفرار.

واشار المصدر الى أن المنزل كان خاليا من ساكنيه، مؤكدا أن الاجهزة الامنية فرضت طوقا على مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته.

