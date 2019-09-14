مقصية نيمار تنقذ سان جيرمان أمام ستراسبورج

رياضة 2019-09-14 | 20:49 348 مشاهدة Advertisements فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورج بصعوبة بالغة، بهدف دون رد، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من عمر الدوري الفرنسي. سجل هدف المباراة الوحيد، نيمار جونيور في الدقيقة (90+2) عبر مقصية، ليرفع العملاق الباريسي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مؤقتا. وتجمد رصيد ستراسبورج عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

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