صالح يؤكد دعم العراق لسياسة استقرار أسواق النفط العالمية

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، دعم العراق لسياسة استقرار أسواق النفط العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، وأكد دعم العراق لسياسة استقرار أسواق النفط العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة".

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وأشار صالح، بحسب البيان إلى ان "العراق يحرص على الالتزام بقرارات المنظمة باعتباره عضواً فاعلاً فيها، وداعماً لسياساتها الهادفة لتحقيق التوازن في الأسواق النفطية"، مشدداً على "ضرورة العمل الجماعي المشترك لدول الأوبك من أجل إيقاف تذبذب الإنتاج، والحفاظ على المعدلات المتفق عليها".

بدوره أشاد باركيندو بـ"الدور الذي يلعبه العراق في المنظمة والتزامه بقراراتها"، مؤكداً أن "العراق له دور بارز في استقرار الأسواق النفطية، ويحظى بمكانة مهمة وتقديرٍ عالٍ من أعضاء أوبك".