حقوق الانسان: عدد حالات ومحاولات الانتحار في العراق لغاية ايلول بلغ 274

كشفت مفوضية حقوق الانسان، السبت، عن بلوغ عدد حالات ومحاولات الانتحار في العراق خلال 2019، 274 حالة. وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "عدد حالات ومحاولات الانتحار من بداية عام 2019 ولغاية الاول من ايلول بلغ ٢٧٤ حالة لعموم محافظات العراق". يشار الى ان عددا من المحافظات العراقية شهدت في الاونة الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في محاولات الانتحار، فيما تعزوا الجهات الرسمية اسباب تلك الحالات الى مشاكل اجتماعية ونفسية وقلة فرص العمل.



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