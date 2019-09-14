مايكل أوين يكشف مرض ابنه ويعلّق: لن يلعب كرة القدم أبداً

2019-09-14 | 20:00
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كشف نجم كرة القدم الإنجليزي السابق مايكل أوين، إصابة ابنه بمرض يصل به بشكل تدريجي إلى العمى، قائلا إنه "لن يصبح أبدا لاعب كرة قدم".
واعترف أوين أنه رفض التحدث عن مرض ابنه البالغ من العمر 13 عاما بشكل علني في السابق، كونه لا يريد لهذه القصة أن تتصدر عناوين الأخبار.
وعن قدرة ابنه على لعب كرة القدم، قال النجم الدولي السابق: "لن يصبح لاعب كرة أبدا. عمليا هو أعمى. لا يستطيع رؤية الكرة إلا على بعد 5 ياردات".
يشار إلى أن أوين وزوجته لويز لديهما 3 فتيات، إلى جانب ابنه جيمس.
ويعد أوين واحدا من عمالقة الكرة الإنجليز، ولعب خلال مسيرته الكروية مع أندية كبيرة، منها ليفربول ومانشستر يونايتد في إنجلترا، فضلا عن ريال مدريد.
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