مايكل أوين يكشف مرض ابنه ويعلّق: لن يلعب كرة القدم أبداً

وعن قدرة ابنه على لعب كرة القدم، قال النجم الدولي السابق: "لن يصبح لاعب كرة أبدا. عمليا هو أعمى. لا يستطيع رؤية الكرة إلا على بعد 5 ياردات".

وتابع: "بقدر ما يريد كل أب من ابنه أن يلعب، فإن الأمر يبعث على الارتياح بالنسبة لي، فالكل يسأل دائما (هل سيكون ابنك لاعب كرة قدم؟)، وبعد ذلك أقف إلى جانب الملعب وأسمع (إنه ليس جيدا مثل والده)".يشار إلى أن أوين وزوجته لويز لديهما 3 فتيات، إلى جانب ابنه جيمس.

ويعد أوين واحدا من عمالقة الكرة الإنجليز، ولعب خلال مسيرته الكروية مع أندية كبيرة، منها ليفربول ومانشستر يونايتد في إنجلترا، فضلا عن ريال مدريد.