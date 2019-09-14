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مايكل أوين يكشف مرض ابنه ويعلّق: لن يلعب كرة القدم أبداً

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2019-09-14 | 20:00

مايكل أوين يكشف مرض ابنه ويعلّق: لن يلعب كرة القدم أبداً

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كشف نجم كرة القدم الإنجليزي السابق مايكل أوين، إصابة ابنه بمرض يصل به بشكل تدريجي إلى العمى، قائلا إنه "لن يصبح أبدا لاعب كرة قدم".
وفي لقاء مع صحيفة "تايمز" البريطانية، كشف لاعب الإسباني السابق طبيعة المرض الذي أصاب ابنه جيمس، موضحا أنه يدعى "مرض ستارغاردت"، وهو الخلل الوراثي الأكثر شيوعا في شبكية العين، وينتهي المطاف بالمصابين به إلى العمى.

واعترف أوين أنه رفض التحدث عن مرض ابنه البالغ من العمر 13 عاما بشكل علني في السابق، كونه لا يريد لهذه القصة أن تتصدر عناوين الأخبار.

وعن قدرة ابنه على لعب كرة القدم، قال النجم الدولي السابق: "لن يصبح لاعب كرة أبدا. عمليا هو أعمى. لا يستطيع رؤية الكرة إلا على بعد 5 ياردات".

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وتابع: "بقدر ما يريد كل أب من ابنه أن يلعب، فإن الأمر يبعث على الارتياح بالنسبة لي، فالكل يسأل دائما (هل سيكون ابنك لاعب كرة قدم؟)، وبعد ذلك أقف إلى جانب الملعب وأسمع (إنه ليس جيدا مثل والده)".

يشار إلى أن أوين وزوجته لويز لديهما 3 فتيات، إلى جانب ابنه جيمس.

ويعد أوين واحدا من عمالقة الكرة الإنجليز، ولعب خلال مسيرته الكروية مع أندية كبيرة، منها ومانشستر يونايتد في إنجلترا، فضلا عن ريال مدريد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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