ركلات الحظ الترجيحية تبتسم للشرطة في نهائي السوبر العراقي

رياضة 2019-09-14 | 19:04 2,922 مشاهدة توج فريق الشرطة بلقب كأس السوبر العراقي بتغلبه على نظيره الزوراء بركلات الترجيح في المباراة التي اقيمت بين الفريقين على ملعب الكوت، مساء اليوم السبت. ونجح الزوراء في افتتاح النتيجة بتسجيله الهدف الاول عن طريق علاء عباس في الدقيقة 48، لينجح الشرطة في تعديل النتيجة عن طريق اللاعب جونيور موكوكو في الدقيقة 60 لينتهي الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.



ولجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسم الحظ فيها لصالح الشرطة، ليتوج باللقب للمرة الاولى في تأريخه. المحرر: محمد خليل

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