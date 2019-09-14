- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالسبت 2019/9/14 10:41 م بتوقيت أبوظبي
صورة لأعمال بناء سد النهضة الإثيوبي - أرشيفية
تنطلق في القاهرة، غداً الأحد، جولة جديدة من محادثات سد النهضة الإثيوبي بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، التي تستمر يومين.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس سيقود وفد السودان المشارك في محادثات سد النهضة بالقاهرة، خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين.
وأشارت إلى أن المباحثات التي يشارك فيها بجانب السودان مصر وإثيوبيا تتناول الملء الأول للسد وتشغيله.
ووقّعت مصر وإثيوبيا والسودان فى مارس/آذار 2015 اتفاقاً يتضمن 10 مبادئ أساسية لحفظ الحقوق والمصالح المائية والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة وعدم التسبب بضرر لأي من الدول الثلاث.
وكان وزير الري المصري محمد عبدالعاطي أكد، في تصريحات سابقة، أن أي أعمال تتم في أعالي النيل يجب أن تكون بالتنسيق بين دول المنبع ودول المصب.
وأوضح أن مصر لديها حساسية للأعمال "غير المنسقة" التي تؤثر على إيرادات نهر النيل، وأي انخفاض ولو بنسبة ضئيلة سيؤثر سلبياً على أمنها المائي.
ولفت إلى أن نهر النيل يمثل نحو 95% من مصادر المياه، ما يجعل "القاهرة" حساسة جداً لأي أعمال تقام في دول المنبع لم يتم التنسيق معها فيها مثل سد النهضة، مشيراً إلى أنه لا يزال لدينا أمل في الوصول إلى حل لمشكلة السد بالتفاوض.
كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة تستضيف جولة جديدة من محادثات سد النهضة الإثيوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.