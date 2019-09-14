السيسي: الإرهاب قضية "محورية" وتقف وراءها أجهزة مخابرات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إن قضية الإرهاب "محورية" وتقف وراءها دول وأجهزة مخابرات ترعى الإرهابيين لتخريب الدول المستهدفة، كما أن تلك الأجهزة تستخدم الإرهاب كأداة لتحقيق رغباتها.

وأوضح السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب الذي عقد في القاهرة، أن مصر كانت معرضة لمخاطر شديدة وكانت الأولوية الحفاظ عليها، مشيراً إلى أنه "لا يوجد استقرار بالمطلق والإرهاب قضية خطيرة، والقوات المسلحة والشرطة المصرية ستظلان تواجهان تهديداته".



وأضاف أن ثبات مصر وتماسكها هو السبيل الحقيقي لمواجهة أي تحد محتمل، لافتاً إلى أن "ما حدث في سوريا والعراق وليبيا واليمن أدى لزيادة الاضطراب في المنطقة".

وتابع الرئيس المصري "مصر لو حصل لها حاجة المنطقة دي كلها هتروح.. الموضوع ليس اقتصاد فقط.. هناك قضايا كبيرة في المنطقة مثل القضية الفلسطينية وتأخر حلها إلى الآن".

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وفيما يخص سد النهضة الإثيوبي، كشف الرئيس المصري عن وجود تنسيق مع السودان وإثيوبيا بما يخص موضوع الماء في ظل الشراكة بين الدول الثلاث، مؤكداً أن الأوضاع في السودان لم تؤثر على مسار المفاوضات.

وعلى الصعيد المحلي وخاصة قضية التعليم، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مراحل حكمه بدأت بمرحلة تثبيت الدولة المصرية والتي كان لها الأولوية، ومعها تشابكت مراحل أخرى، وهي البناء، ثم مرحلة تطوير العامل البشري، ولم يكن ذلك في معزل عن بعضه بل كانت متواصلة".

وقال، خلال كلمته، أن قضية تطوير التعليم في مصر ستظهر آثاره الإيجابية بعد 16 عاما على الأقل، وهي فترة سنوات التعليم التي يتلقاها الطالب من التعليم الابتدائي حتى التخرج من الجامعة.

وأضاف إن عدد الطلاب بلغ 23 مليون طالب يتلقون التعليم في مصر، بواقع 50 ألف مدرسة، بميزانية 130 مليار جنيه، 100 مليار جنيه منها أجور ومرتبات للمعلمين.

وتابع: إن الهدف الرئيسي خلال الـ6 سنوات الماضية كان يتمثل في تثبيت دعائم الدولة المصرية والحفاظ عليها لأنها معرضة لمخاطر شديدة، وتمثلت المرحلة الثانية في البناء والتعمير، والمرحلة الثالثة البناء البشري.

وانطلق صباح السبت المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بمشاركة 1600 مشارك من الشباب، من بينهم شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات وشباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضا شباب رجال الأعمال.

