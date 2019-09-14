فصيل فلسطيني يسقط طائرة مسيرة لـ"الجهاد" بـ"الخطأ"

قال مصدر فلسطيني إن كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسقطت، مساء السبت، طائرة مسيرة تعود لفصيل فلسطيني آخر.

وأكد المصدر لـ"العين الإخبارية": أن طائرة مسيرة تعود لحركة الجهاد كانت تنفذ مهمة خاصة جنوب قطاع غزة، لم يحددها، تعرضت لإسقاط خاطئ من مسلحي كتائب أبوعلي مصطفى، وأن اتصالات بين الجانبين تجرى لاسترجاع الطائرة.

وفي وقت سابق، قالت الكتائب في بيان وزعته على وسائل الإعلام ونشر على موقعها الإلكتروني: إن قناصتها تمكنت من إسقاط طائرة تجسس للاحتلال الإسرائيلي والسيطرة عليها، ثم حذفته في وقت لاحق.

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والثلاثاء الماضي، أعلنت إسرائيل سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة، جنوب غزة، أثناء قيامها بمهمة غير محددة في سماء القطاع.



وحينها، تبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إسقاط الطائرة.

وقال الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، إنه تمكن من "السيطرة على طائرة إسرائيلية مسيّرة شرق رفح، كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة، وتحمل كاميرات حرارية وجهازاً معداً لتنفيذ مهمة".

ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي "الطائرات المسيرة" لغرض جمع المعلومات الاستخبارية، أما في عمليات الاستهداف فيلجأ فيها لطائرات بدون طيار أكثر تطوراً.