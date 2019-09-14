ترامب ونتنياهو يبحثان إمكانية توقيع معاهدة دفاع مشترك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بحث هاتفيا، السبت، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية إبرام معاهدة للدفاع المشترك بين البلدين.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر قبل الانتخابات التي تجري في إسرائيل الأسبوع الجاري ‬"أجريت اتصالا اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو لبحث إمكانية المضي قدما في معاهدة للدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل تعزز بشكل أكبر التحالف القوي بين بلدينا".

وأكد أنه يتطلع لاستمرار هذه المناقشات بعد الانتخابات الإسرائيلية.

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كان نتنياهو، في مسعى أخير منه لتجنيد أصوات اليمين في إسرائيل، أعلن في مؤتمر صحفي استثنائي، الثلاثاء الماضي، عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت كخطوة نحو ضم المستوطنات في الضفة الغربية.

ويشكل غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، والمنطقة الحدودية الشرقية للضفة الغربية مع الأردن، ويُعَد منطقة استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية.





ولاقت تصريحات نتنياهو عاصفة إدانات دولية وعربية، جاءت أبرزها من السعودية، إذ أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا، الثلاثاء الماضي، شدد خلاله على أن هذا الإجراء باطل جملة وتفصيلا، وتصعيد بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية.

وأكد البيان أن هذا الإعلان من شأنه تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة.