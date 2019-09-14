ترامب يؤكد استعداد بلاده للتعاون في دعم أمن السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالا هاتفيا من الرئيس دونالد ترامب، شدد خلاله على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي أن بلاده لديها الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

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ولاقى الهجوم الإرهابي الذي طال معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية إدانات دولية وعربية موسعة.

كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قال، السبت، إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأوضح أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار، وتم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، كما تولت الجهات المختصة التحقيق.