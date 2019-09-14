الان تتابع الإمارات: الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا مسارنا ومصيرنا مع الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي، أنور قرقاش، إن الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا ويشير إلى التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة وضرورة تظافر الجهود تجاهه.
وأضاف قرقاش أن الإمارات أدركت طبيعة التحديات المحدقة والمشتركة مبكرا وإختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض. نعم مسارنا ومصيرنا واحد.
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