- 1/2
- 2/2
الشك يقود أردوغان لأعتقال مئتي جندي والسبب
السبت 14 سبتمبر 2019
القوات التركية _ ارشيفية
كتب
الخليج 365
أمر الادعاء التركي بالقبض على 222 جندياً يخدمون في البلاد، وفي قبرص التركية، للاشتباه في دعمهم لحركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن. وتقول أنقرة، إن "غولن هو العقل المدبر للانقلاب الفاشل عام 2016 ونفذه فصيل من الجيش، وهي التهمة التي ينفيها الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان".
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية، أن الشرطة في إسطنبول، وفي 53 مدينة تركية أخرى وقبرص، شنت مداهمات للقبض على المشتبه فيهم واحتجزت 50 منهم. ومن بين المشتبه فيهم جنود من القوات البرية والبحرية والجوية والدرك، وكذلك خفر السواحل.
وجرى فصل عشرات الآلاف من الأشخاص من الخدمة العامة في تركيا، منذ الانقلاب الفاشل. وقال أردوغان، إن "أكثر من 30 ألف يشتبه بأنهم من مساندي غولن يقبعون في السجون".
كانت هذه تفاصيل خبر الشك يقود أردوغان لأعتقال مئتي جندي والسبب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.