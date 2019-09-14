نقلت قناة "سكاي نيوز" العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، تلقي ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب، وشدد ترامب على تأثير الهجوم التي تعرضت له المنشآت النفطية السعودية، بعد عملية إرهابية لمليشيا الحوثي الإيرانية، على الإقتصاد العالمي والأمريكي، كما أكد الرئيس الأمريكي حرص بلاده ودعمها لأمن واستقرار المملكة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يؤكد لولي العهد دعم واشنطن لأمن واستقرار المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.