بريطانيا تندد بالهجوم الإرهابي على منشآت نفطية بالمملكة 

السبت 14 سبتمبر 2019

وزير الخارجية البريطاني

كتب الخليج 365

نددت بريطانيا بهجوم بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية يوم السبت مطالبة الحوثيين وقف استهداف البنية التحتية المدنية والتجارية في المملكة.

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وقال اندرو موريسون وزير الشؤون الخارجية البريطاني المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "إنه هجوم غير مقبول بالمرة على منشآت نفط في السعودية هذا الصباح“.

وأضاف قائلا في تغريدة على تويتر: ”على الحوثيين وقف تقويض أمن السعودية بتهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية“.

وكانت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قد هاجمت اليوم السبت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، مما تسبب في اشتعال حرائق.