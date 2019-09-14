إيران تتوغل بحريا في قطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل في إشارة إلى التوغل الإيراني في قطر، أبرمت مجموعة «بتروبارس» الإيرانية مع مواطنتها «بارس» للنفط والغاز أمس، عقد تطوير حقل غاز «بلال» البحري المشترك مع قطر والواقع بالخليج.

وذكرت وكالة «أنباء» فارس أن ذلك تم بحضور وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، مشيرة إلى أن العقد المبرم وفق صيغة إعادة الشراء، يستهدف تطويرا شاملا للحقل وإلحاقه بالمراحل التطويرية 11 إلى 24 لحقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر، لإنتاج 500 مليون قدم مكعبة من الغاز الغني في إطار جدول زمني 34 شهرا.

وبحسب الوكالة، بموجب العقد تتولى شركة «بتروبارس»(الجهة المقاولة) قيادة وإدارة الحقل وإجراء دراسات حول المكامن وتصماميم الحفر وطرح العطاءات الفرعية، وتتعهد بالإفادة القصوى من إمكانات وطاقات المقاولين ومصنعي القطع المحليين، والإشراف على المناقصات الفرعية.

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ووفق الوكالة، ستقوم الشركة بمقتضى العقد بحفر ثمانية آبار وإنشاء وتركيب منصة بطاقة إنتاج 500 مليون قدم مكعبة من الغاز الغني ومد سلسلة أنابيب بحرية بمسافة 20 كلم.

وقالت الوكالة: إنه بتنفيذ المشروع ستتوفر فرص وظيفية عديدة لسكان محافظة «هرمزكان» (جنوب) وللمقاولين والمصنعين المحليين، وسيتم تمويله عبر رأسمال الصندوق الوطني الإيراني للتنمية.

ويقع حقل «بلال» جنوب غرب جزيرة «لاوان « في الخليج، وبالجانب الشرقي لحقل بارس الجنوبي أكبر حقل غاز في العالم.

ويرى المراقبون أن الشراكة الجديدة بين إيران وقطر، تمثل سلسلة جديدة من التوغل الإيراني في الخليج عبر استغلال ثغرة الدوحة.