وزير إيراني يعترف باستمرار انتهاكات بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في تحد سافر للعقوبات المفروضة على بلاده، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة: إن صناعة النفط الإيرانية لا تتوقف وسوف نستخدم «قوتنا وإبداعنا لمواصلة طريقنا عبر استخدام وسائل جديدة»، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أمس.

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وأضاف زنكنة في حفل توقيع عقد تطوير حقل بلال للغاز المشترك مع قطر «سيجري تثبيت جميع المنصات بحلول نهاية العام وتشغيل جميع المصافي باستثناء مصفى المرحلة الـ14»، وتابع «في هذا العقد سيجري توسيع الجزء الشرقي من حقل بارس الجنوبي».

وقال: إن شركة «بتروبارس» قد راعت في جميع عقودها الوقت والقيمة، موضحا أن هذا العقد نوع جديد من العقود، والسعر ليس نهائيا وأنه مثل العقود المفتوحة، وتم تقديم عطاءات وسيجري استخراج السعر.

وأشار إلى أنه سيجري تمويل المشروع من الصندوق الوطني للتنمية، وقال: إن عقد تطوير ميدان «بلال» سيبلغ 440 مليون دولار لمدة 34 شهرا.