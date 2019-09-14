طهران تعيد سوق السلاح السوداء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في حديثه إلى مجلس الأمن الدولي قبل أيام، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن برنامج تقييد البرنامج العسكري الإيراني اقترب على نهايته، وأن طهران ستتخلص من الحظر المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة بداية من أكتوبر 2020.

تصريحات بومبيو تأتي بعد أن أكد معهد العلوم والأمن الدولي، أنه في حال استمرار العمل بالاتفاقية النووية الشاملة، ستلجأ طهران بشكل أوسع إلى السوق السوداء لتجارة السلاح، وستعتمد على شركات الواجهة وعملاء سريين، بعدما بدأت أغلب الشركات الدولية الهروب من التعامل مع طهران، خوفا من ملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويكشف تقرير استخباراتي صدر أخيرا أن محاولات طهران قلت في الحصول على مواد حساسة للانتشار لبرنامجها النووي، مما يفسر درجة الخوف التي تعيشها حاليا، جراء مضاعفة العقوبات الأمريكية.

حظر الأسلحة

يعد حظر الأسلحة المفروض على إيران واحدا من القيود الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الصادر عن الاتفاقية النووية مع إيران، أو خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمتها أمريكا مع إيران عام 2015.

ويساهم الضغط الأمريكي في تكثيف الجهود الدولية لإدارة المشتريات النووية الإيرانية وعمليات النقل النووي التي يسمح بها الاتفاق، حيث يجعل كثيرا من الدول والشركات مترددة في المشاركة في التجارة النووية المسموح بها مع إيران، خوفا من الإبلاغ عن مثل هذه التحويلات إلى الولايات المتحدة، وبالتالي مواجهة تهديد العقوبات الأمريكية الواسعة.

مراقبة المشتريات

سعت الصفقة النووية والقرار 2231 في إنهاء عمليات النقل النووي غير المشروعة إلى إيران، من خلال إنشاء قناة شراء يمكن من خلالها الحصول على المواد التي تسيطر عليها مجموعة موردي المواد النووية، والبنود غير المدرجة في القائمة ذات التطبيقات النووية.

وبموجب الاتفاقية، يتعين على الدول تقديم اقتراح لنقل العناصر والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا للبرنامج النووي الإيراني أو أي استخدام نهائي مدني غير نووي إلى مجلس الأمن.

وبحسب موقع إيران واتش، يتم إرسال المقترحات للمراجعة إلى مجموعة العمل المعنية بالمشتريات، وهي هيئة تشرف عليها اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين من جميع الأطراف في الاتفاقية، وتقدم هذه المجموعة المشورة للجنة المشتركة ومجلس الأمن حول المقترحات التي وافق عليها مجلس الأمن في النهاية أو رفضها.

شبكة العقوبات

ومنذ انسحابها من الاتفاقية النووية لم تعد الولايات المتحدة عضوا في اللجنة المشتركة، ولا تمراجع مقترحات المشتريات كجزء من مجموعة عمل المشتريات، ومع ذلك، كعضو دائم في مجلس الأمن، تواصل التأثير على ما يحق لإيران استيراده عبر قناة الشراء.

علاوة على ذلك، تتمتع الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبلدان والشركات والتكنولوجيات المشاركة في عمليات النقل المقترحة إلى إيران، وهذا قد يمنع الشركات الأجنبية من النظر في المبيعات لإيران والحكومات من طرح مثل هذه المقترحات على مجلس الأمن خوفا من أن يتم تجريفها في شبكة العقوبات الأمريكية المتزايدة.

تراجع طلبات الشراء

انخفض استخدام قناة الشراء منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية، وإعادة فرض العقوبات في الشهور الماضية، حيث تم تقديم 44 مقترحا، تمت الموافقة على 29 منها، ورفضت مقترحات خمس أخرى، وتم سحب 9 مقترحات، أحدها قيد المراجعة.

ووفقا للتقارير نصف السنوية التي نشرها الأمين العام للأمم المتحدة في إطار القرار 2231، جرى تقديم طلبين فقط، أحدهما رُفض والآخر قيد المراجعة خلال الفترة المشمولة بتقرير الشهر السادس الأخيرة، بانخفاض من 13 طلبا في الفترة بين ديسمبر 2017 ويونيو 2018.

ملاحقة الشركات

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عدد من مقترحات الشراء التي جرت معالجتها حتى الآن ليست موجهة إلى برنامج إيران النووي، بل تنطوي على نقل أدوات الآلات، وأجهزة القياس، والمعدات الكهربائية إلى صناعات السيارات الإيرانية، والبناء، والتصنيع، والصناعات الدوائية، والتغليف، والبتروكيماويات، من بين أمور أخرى.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من هذه الصناعات في الأشهر الأخيرة كجزء من حملة أقصى قدر من الضغط، ومعظم العقوبات الأمريكية لا تستهدف فقط الكيانات والقطاعات الإيرانية في الاقتصاد الإيراني بشكل مباشر، ولكن أيضا الأطراف الأجنبية التي تسهل المعاملات لهذه الكيانات والقطاعات.

وتخلق هذه العقوبات الثانوية ملاحقة هائلة لأي شركة مخالفة تمارس أعمالا تجارية في هذه القطاعات في إيران، والتي لها أيضا وجود في الولايات المتحدة، بحسب موقع الخزينة الأمريكية.

تحقيق واسع

وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تسليط الضوء على الانتهاكات الإيرانية المحتملة لقناة المشتريات في الأمم المتحدة، والاستفادة القصوى من ولاية الأمم المتحدة المحدودة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.

في أبريل 2018، قبل أسابيع من الانسحاب من الاتفاقية النووية، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن بشأن النقل غير المعلن لسبائك الألومنيوم وألياف الكربون إلى إيران، وقيمت الولايات المتحدة هذه المواد بأنها تفي بمعايير الرقابة من قبل مجموعة موردي المواد النووية، وبالتالي تتطلب موافقة مجلس الأمن. ووفقا للولايات المتحدة، تم شحن ما لا يقل عن 500 طن من سبائك الألومنيوم إلى إيران في عامي 2016 و2017، وتم إرسال ألياف الكربون عام 2017.

وبحسب إيران واتش دفعت هذه الادعاءات إلى إجراء تحقيق في الأمم المتحدة دام أشهرا، بما في ذلك استفسارات إلى دول المرور وبلدان العبور، ولم تتمكن الأمم المتحدة من تأكيد أن عمليات النقل يجب أن تمر عبر قناة المشتريات، على الرغم من أن هذا الاستنتاج يستند إلى المعلومات المقدمة من الدول المعنية بدلا من التفتيش المباشر على المواد من قبل محققي الأمم المتحدة.

الإعفاء من العقوبات

تسمح الاتفاقية النووية الشاملة بنقل مواد محددة متعلقة بالأسلحة النووية إلى إيران دون المرور عبر قناة المشتريات، من أجل دعم إنتاج الطاقة النووية وإعادة تشكيل المحطات النووية الحساسة للانتشار، وتشمل الاستثناءات للقناة تكنولوجيا مفاعل الماء الخفيف ووقود المفاعلات ذات الصلة، والواردات لتعديل مفاعل أراك للمياه الثقيلة، ومحطة تخصيب الوقود في فوردو، والاتجار في اليورانيوم الطبيعي والمنخفض التخصيب، لمساعدة إيران في الحفاظ على غطاء يبلغ 300 كجرم، ولا يزال يتعين الإبلاغ عن عمليات النقل هذه إلى مجلس الأمن، وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، تتلقى الولايات المتحدة إخطارات بهذه التحويلات النووية.

في المقابل، استهدفت العقوبات الأمريكية البنية التحتية النووية لإيران، بعدما سمحت سلسلة من الإعفاءات من العقوبات للمضي قدما بخطر محدود من أن الكيانات المعنية ستكون أهدافا للعقوبات، ويُنظر إلى هذا العمل على نطاق واسع على أنه يدعم فوائد حظر الانتشار النووي للاتفاقية.

38 إخطارا

وفي الأشهر الأخيرة، عكست الولايات المتحدة مسارها، وألغت بعض الإعفاءات من هذه العقوبات، فالأطراف الأجنبية التي تسهم في توسيع محطة بوشهر للطاقة النووية إلى ما بعد وحدة مفاعل الماء الخفيف الموجودة بها تتعرض الآن للعقوبات الأمريكية، وكذلك الكيانات التي تدعم تبادل اليورانيوم المخصب من إيران لليورانيوم الطبيعي واستيراد وتخزين المواد الثقيلة الإيرانية المياه. وبحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية تم تقديم 38 إخطارا إلى مجلس الأمن منذ عام 2016، وهي تشمل نقل معدات وتكنولوجيا المياه الخفيفة واليورانيوم المخصب في مقابل اليورانيوم الطبيعي.

السوق السوداء

إذا استمر العمل بالاتفاقية النووية الشاملة، على الرغم من حملة الضغط الأمريكية القصوى وانتهاكات إيران للقيود النووية الأساسية للاتفاقية، قد يتراجع استخدام قناة الشراء لإيران، حيث أصبحت البلدان والشركات التي تتعرض للعقوبات الأمريكية مترددة أكثر من أي وقت مضى في المشاركة في أي تجارة مع إيران، حتى التجارة والتحويلات المسموح بها صراحة بموجب الاتفاقية، وقد يشجع ذلك إيران على الاعتماد على شبكة إمدادات السوق السوداء الراسخة من الوسطاء والشركات في جميع أنحاء العالم، وذلك بحسب معهد العلوم والأمن الدولي.

إذا انهارت الاتفاقية وقناة الشراء معها فإن التجارة النووية المحدودة التي تمر الآن عبر القناة يمكن أن تصبح سرية، وتشير تقارير الحكومة الألمانية إلى أن حالات المشتريات النووية الإيرانية غير المشروعة في ألمانيا أحد المشاركين الرئيسيين في القناة قد انخفضت منذ تنفيذ الاتفاقية في 2016.

نشاط غير مشروع

وفقا لتقرير استخباري صدر في يونيو 2019، كانت هناك «مؤشرات أقل على محاولات إيرانية للحصول على مواد حساسة للانتشار لبرنامجها النووي».

وعلى العكس من ذلك، أشار تقرير نشر في 2016 إلى أن المشتريات الإيرانية غير المشروعة استمرت في عام 2015 على مستوى عال من الناحية الكمية، حتى وفقا للمعايير الدولية، وأن هذا ينطبق بشكل خاص فيما يتعلق بالعناصر التي يمكن استخدامها في مجال التكنولوجيا النووية.

في غضون ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة قادرة على ممارسة أقصى قدر من الضغط من خلال فرض عقوبات من خارج الاتفاق وتتبع وتأثير التجارة النووية المحدودة التي يسمح بها الاتفاق من مجلس الأمن.