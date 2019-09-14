السودان يبحث فتح الحدود وتعزيز العلاقات مع إريتريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل إلى السودان أمس الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان.

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ويجري الرئيس الإريتري مباحثات رسمية مع البرهان تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الإقليم، كما يلتقي عضو مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وشهدت العلاقات بين السودان وإريتريا توترات في فبراير من العام الماضي بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود بين الدولتين نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.

وفي 14 يونيو الماضي زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي آنذاك ورئيس مجلس السيادة الحالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان إريتريا تلبية لدعوة من الرئيس أفورقي، وأفضت محادثات الجانبين إلى إعادة فتح الحدود بين الدولتين.