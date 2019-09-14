السيسي: تنظيمات خارجية تسعى لتدمير علاقتي مع الشعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تنظيمات خارجية بمحاولة تدمير العلاقة بين الشعب المصري ورئيسه، وحذر من خطورة التلاعب في الثقة بينه وبين الشعب.

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وقال خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب التي انطلقت أمس «الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدا، ولا تشكيك فيها»، مؤكدا أن التنظيمات الخارجية تسعى لتدمير العلاقة بين الرئيس والشعب، قائلا «مركز العلاقة بيني وبينكم هو الثقة، وبالتالي يبحث كثيرون عن اللعب في الثقة».

وقال «ما بيني وبين الشعب أكبر من المساءلة، وأنا لست أكبر من الرد على اتهامات أو كلام يوجه لي، لكن الحقيقة أكبر مني أنا شخصيا».

وأشار إلى أن أحداث 2011 عرضت الدولة المصرية لعدد من المخاطر أهمها إقامة سدود على نهر النيل، في إشارة إلى بناء سد النهضة الإثيوبي، وقال «إن مواقع التواصل الاجتماعي في 2011 ساهمت في تزييف الوعي عبر إقامة حركة في الشارع، فلما اتحركنا دفعنا وسندفع المزيد»، مشيرا إلى أنه «لم يكن أبدا لأي دولة أن تبني سدودا على نهر النيل لولا وجود 2011».