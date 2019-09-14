السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية، تزن 29 طنا و600 كجم في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 1,200 فرد.
وسلم المركز 150 سلة غذائية للنازحين من محافظة الحديدة إلى مخيم بني جابر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، يستفيد منها 900 نازح.
وتأتي المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كانت هذه تفاصيل خبر 550 سلة غذائية سعودية لجزيرة ميون ومخيم الخوخة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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