السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن تعهد جو بايدن بالكشف عن سجلاته الطبية قبل التصويت في الانتخابات الأولية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية. وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج» أن تعهد بادين «76 عاما»، نائب الرئيس الأمريكي السابق، جاء في ظل استمرار التساؤلات بشأن عمره وفي أعقاب مناظرة جرت قبل يومين، حيث شكك المنافس جوليان كاسترو في قدرة المرشح بايدن على تذكر معلومات من دقائق سابقة.



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كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: سأكشف عن سجلاتي الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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