السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دبي أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أمس أسوأ خمسة مراكز خدمية حكومية، وقررت تغيير مديريها. وأعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، نتيحة تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي، وقال: وعدنا بإعلان أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز، المركز الأفضل هيئة الهوية بالفجيرة، وأسوأ مركز بريد الإمارات في الخان. وأضاف «وجهنا بتغيير مديري أسوأ المراكز ا فورا وإحلالهم بمديرين يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور، وأن ينزل مدير الجهة أو الوزارة التابع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله شهر من المراكز ويطور خدماتها».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن أسوأ 5 مراكز خدمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.