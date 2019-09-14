في «مؤتمر الشباب» الموقف الذي أغضب الرئيس

الموجز

خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بجلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع» ، قاطعت إحدى السيدات كلمة الرئيس الأمر الذي أغضبه قائلاً لها : إسمعي من فضلك لو سمحتي .

مما استدعى بمذيع الجلسة أن يقول لها : بعد إذن حضرتك أفسحي المجال لسيادة الريس.