وصول جثامين ستة عسكريين الى الإمارات

وصلت إلى مطار البطين الخاص في أبوظبي، جثامين عسكريين إماراتيين ستة، قتلوا على "أرض عمليات" ب​حادث تصادم​ آليات، وذلك في طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين القتلى الستة حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط ​القوات المسلحة​ الإماراتية.

وكانت وكالة الانباء ​الامارات​ية الرسمية نقلت عن ​القيادة​ العامة للقوات المسلحة الجمعة " مقتل ستة من الجنود "نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".



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