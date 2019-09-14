تحدث الوزير الأسبق أشرف ريفي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن "جيش إلكتروني يشن منذ الصباح حملة علينا والتهمة أننا ألغينا وثائق الإتصال في الحكومة عام 2014".
وأشار إلى أن "هذا شرف كبير أننا رفعنا الظلم عن عشرات الآلاف من أهلنا في الشمال والبقاع، أما من اتفقوا في تفاهم مار مخايل على التسامح مع جماعة لحد، فيخونون الوطنيين ويبرؤون العملاء تبعاً لمقياس الانبطاح لمشروع ايران".
وأضاف: "هم أنفسهم متحدين متضامنين منعوا الجيش من إكمال معركته ضد داعش وصدروها لتكمل مهماتها القذرة بالباصات المكيفة".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: من اتفقوا في تفاهم مار مخايل على التسامح مع جماعة لحد يخونون الوطنيين ويبرئون العملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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