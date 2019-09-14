قداس في دير مار سركيس وباخوس في اهدن لمناسبة عيد الصليب

ترأس رئيس دير مار سركيس وباخوس في إهدن الأب ابراهيم بو راجل، قداس عيد ارتفاع الصليب، في الدير، وفي حضور عدد من الراهبات وحشد من المؤمنين.
بعد الإنجيل المقدس، كانت عظة للأب بو راجل ركز فيها على معنى العيد "وهي تتجلى بالمحبة والغفران والسلام". وأكد أن "لكل انسان صليبه في هذه الحياة، وعلينا أن نقبل به. فلا صليب بدون محبة ولا محبة بدون صليب".
وختم داعيا إلى "المحبة والمسامحة والسلام، والا فلا نكون أبدا أبناء يسوع".
ثم جرى زياح الصليب ورتبة تبريك المياه.
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