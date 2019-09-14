ديب: الادعاء أن لا اموال بوزارة الأشغال كذب والمشاريع تنفذ للمحظوظين فقط

أعلن النائب ​حكمت ديب​ ان "الادعاء ألا اموال متوفرة في ​وزارة الأشغال​ والنقل، لصيانة الطرقات واصلاحها، كذب، بل المشاريع تنفذ للمحظوظين فقط، ولكن نحن بالمرصاد وننتظر ان تلتزم ​وزارة الاشغال​ بوعدها وتصلح طريق جوار الحوز".

وشدّد ديب على "ان نحن نعاني منذ 7 اشهر على طريق جوار الحوز، والمشروع لزّم لاحد الاصدقاء النافذين في الوزارة، وندعوه الى بناء جدران دعم، كي لا تنهار من جديد في الشتاء، وهي طريق حيوية في المنطقة".

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