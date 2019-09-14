أكد النائب ​آلان عون​، خلال تفقده طريق بلدة جوار الحوز، "ان الانماء يتخطى السياسة" كاشفا انه تواصل مع رئيس بلدية جوار الحوز، للاطلاع على ما يقومون به لاصلاح الطريق، كما اعلن انه اتصل برئيس ​الهيئة العليا للاغاثة​ اللواء محمد خير والطلب منه ضرورة اقامة حائط دعم للطريق، مؤكدا "ان ​وزارة الاشغال​ وعدت بأن تبدا باصلاح الطريق الاثنين".

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كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: الانماء يتخطى السياسة ووزارة الاشغال وعدت ببدء اصلاح طريق جوار الحوز الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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