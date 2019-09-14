ترامب أكد لبن سلمان التأثير السلبي لهجمات الحوثيين على الاقتصاد العالمي

أفادت وكالة الأنباء ​السعودية​ بأن ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ بن عبدالعزيز، تلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بعد الهجمات التي تعرضت لها السعودية من جانب حركة "أنصار الله" اليمنية.

وأكد ترامب استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد بن سلمان أن للسعودية الإرادة والقدرة على "مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه".