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الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم مع أمطار متفرّقة مصحوبة برياح ناشطة

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أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الأحد غائم جزئياً الى غائم مع أمطار متفرّقة، مصحوبة برياح ناشطة وبرق ورعد أحياناً، كما تنخفض ​درجات الحرارة​ ويتشكل الضباب على المرتفعات.

أما الإثنين، فغائم جزئيّاً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة صباحاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بينما الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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