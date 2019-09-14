أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن السعودية أوقفت نصف إنتاجها من النفط بعد هجمات للحوثيين بطائرات مسيرة على منشآت أرامكو.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن شركة أرامكو السعودية تتوقع استئناف معظم انتاج النفط خلال أيام بعد الهجوم بالطائرات المسيرة.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت عن تعطل في صادرات النفط السعودية بعد الهجوم على منشأتي أرامكو.
وكان التلفزيون السعودي الرسمي قد أعلن أن صادرات الرياضالنفطية لم تتوقف ولا تزال مستمرة، رغم استهداف جماعة الحوثيين اليمنية معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.
من جانبها، أفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية، بأن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية لأرامكو الوطنية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بلومبيرغ: السعودية أوقفت نصف إنتاجها من النفط بعد هجمات للحوثيين بطائرات مسيرة على منشآت أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.