الجديد: العميل الاسرائيلي طوني نصر دخل لبنان عبر المطار في 12 الحالي

كشفت قناة "الجديد" عن عميل إسرائيلي يدعى طوني أسعد نصر دخل إلى لبنان، عبر مطار بيروت الدولي، في 12 الحالي، مشيرة إلى أن نصر هو من ضمن لائحة الستين ومن بلدة العيشية.
وأشارت القناة إلى أن نصر هو من العملاء الذين غادروا لبنان بعد العام 2000 ثم سافر إلى السويد، لافتة إلى أنه ابن قائد الفوج العاشر الذي استهدفته المقاومة بعبوة ناسفة، موضحة أن طوني كان يرافق والده في معظم تحركاته.
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