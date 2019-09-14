بو صعب: من المبكر الحديث عن ترحيل الفاخوري وننتظر إتمام التحقيقات

أكد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، في حديث تلفزيوني، أنه لم يتدخل أحد من السياسيين في التحقيقات مع العميل الموقوف ​عامر الفاخوري​، نافياً أن يكون أحداً على إطلاع على الملف قبل وصوله إلى لبنان.

وكشف بو صعب أنه تواصل مع السفير اللبناني في الولايات المتحدة ​غابريال عيسى​، الذي أخبره أنه لا يعرف العميل فاخوري الذي شارك في حفلة استقبال للسفارة من دون دعوة خاصة.

ورداً على سؤال عن احتمال ترحيل العميل فاخوري إلى أميركا، أكد بو صعب أنه "من المبكر الكلام عن هذه الأمور وننتظر إتمام التحقيقات في القضية".

ورداً على سؤال حول أزمة تأمين الغذاء للجيش اللبناني، أوضح بو صعب أن الخلاف هو على مدفوعات تعود إلى العام 2018، مشيراً إلى أن المهم أن نعرف كيفية إستكمال الملف في حال لم يكن كاملاً أو أن تتحرك ​وزارة المالية​ بطريقة أسرع، مشدداً على أنه عير مقبول أن نصل إلى اليوم نقول فيه غير قادرين على تأمين الغذاء.