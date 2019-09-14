توجه عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى الرئيس الراحل ​بشير الجميل​، قائلاً: "لو كنت بيننا اليوم لما ارتضيت أن ترى على رأس ​حزب الكتائب اللبنانية​ ولدا لطالما غرد خارج السرب، ولم ينجح اليوم الا بإقصاء كل قياداته التاريخية وتحويله من أكبر حزب الى أصغر حزب ومن ثم الى أصغر كتلة نيابية"، مضيفاً: يلي استحوا ماتوا".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد لبشير الجميل: لو كنت بيننا لما ارتضيت أن ترى على رأس الكتائب ولدا لطالما غرد خارج السرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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