ترامب يعترف أنه "برتقالي".. ويكشف "السبب الغريب"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ودائما ما يؤكد ترامب أن هذا هو اللون الطبيعي لبشرته، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض إنه بسبب "جيناته الجيدة"، لكن الكثير من الناس وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبرون أنه نتيجة خضوعه لجلسات للحصول على سمرة مزيفة.

واعتبر ترامب أن الضوء الصادر من المصابيح الموفرة للطاقة "هو الأسوأ"، قائلا إنه السبب في اللون الذي تظهر به بشرته.

ولطالما شكل لون بشرة ترامب محل جدل، كونه مائل إلى البرتقالي، كما هو الحال مع لون شعره.

وخلال هجومه الغريب على المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة، قال ترامب: "المصباح الكهربائي. قال الناس ما خطب المصباح الكهربائي؟ قلت لهم هذه هي القصة..".

واستطرد في حديثه ليشرح "القصة"، قائلا: "لقد نظرت إليها وقلت.. المصباح الذي أُجبرنا على استخدامه يوفر إضاءة غير جيدة. دائما ما أبدو برتقالي اللون. وأنتم أيضا.. الإضاءة هي الأسوأ".

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يذكر أنه في الخطاب ذاته، أثار الرئيس الأميركي موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بلفظه اسما غير صحيح لنائبه مايك بنس.

وخلال خطاب ألقاه ترامب، أخطأ في اسم العائلة الخاص بنائبه، مانحا إياه لقب "مايك باونس".

ولا يعد هذا الخطأ الأول الذي يرتكبه ترامب، إذ سبق وأن ارتكب خطأ بحق ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز في إحدى تغريداته، واصفا إياه بـ"أمير الحيتان"، بسبب خطأ مطبعي.

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وكان يقصد ترامب في التغريدة أنه التقى الأمير تشارلز، أمير ويلز، وهي جزء من بريطانيا، يتشابه لفظها وكلمة حيتان بالإنجليزية، لكنهما تختلفان في الكتابة.