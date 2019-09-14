ترامب يعلن مقتل حمزة بن لادن بعملية أميركية

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters حمزة بن لادن

وأوضح ترامب أن حمزة بن لادن قُتل في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب بمنطقة "أفغانستان/باكستان"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت تقارير صحفية أميركية قد ذكرت في يوليو الماضي أن حمزة قُتل، نقلا عن مصادر في المخابرات الأمريكية لم تحددها.

يذكر أن حمزة، الذي يعتقد أنه في الـ 30 من العمر، كان قد نشر رسائل صوتية وفيديوهات، يدعو فيها إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

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ورصدت الحكومة الأميركية في فبراير الماضي مكافأة قيمتها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض عليه.

وكان والد حمزة، زعيم التنظيم الإرهابي أسامة بن لادن، قد قتل في عملية نفذتها قوات أميركية في باكستان في مايو من عام 2011.

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مقدم من بي بي سي