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ترامب يعلن مقتل حمزة بن لادن بعملية أميركية

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حمزة بن لادن دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters حمزة بن لادن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وأوضح ترامب أن حمزة بن لادن قُتل في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب بمنطقة "أفغانستان/باكستان"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت تقارير صحفية أميركية قد ذكرت في يوليو الماضي أن حمزة قُتل، نقلا عن مصادر في المخابرات الأمريكية لم تحددها.

يذكر أن حمزة، الذي يعتقد أنه في الـ 30 من العمر، كان قد نشر رسائل صوتية وفيديوهات، يدعو فيها إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

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ورصدت الحكومة الأميركية في فبراير الماضي مكافأة قيمتها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض عليه.

وكان والد حمزة، زعيم التنظيم الإرهابي أسامة بن لادن، قد قتل في عملية نفذتها قوات أميركية في باكستان في مايو من عام 2011.

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مقدم من بي بي سي

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من هو حمزة بن لادن؟

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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