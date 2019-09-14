شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يطالب بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة وتحويله لمزار عالمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب الوفد مساء اليوم السبت ندوة تحت عنوان رحلة العائلة المقدسة حضرها كل من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد وعمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد وأمل رمزى رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد والدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار.

كما حضر كل من فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد وياسر الهضيبى نائب رئيس الوفد وعددا من أعضاء الهيئة العليا منهم حسين منصور ومحمد فؤاد وسفير نور وكاظم فاضل ومحمد حلمى سويلم وطارق سباق.

من جانبه قال بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن مسار العائلة المقدسة هو حدث تاريخى ومهم لمصر لافتا إلى أن الاهتمام بمسار العائلة المقدسة ودراسته بشكل جاد لان يكون مزارا عالميا امر هام جدا لمصر وللعالم.

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أضاف أبو شقة، أن مسار العائلة المقدسة لم يحظ بالاهتمام الذى يجب أن يكون عليه لافتا إلى أن مصر تحتوى على آثار فرعونية وإسلامية وقبطية يجب أن يتم الاهتمام بها على الشكل المناسب.

ندوة حزب الوفد

جانب من المناقشات عن العائلة المقدسة

رئيس حزب الوفد وعدد من قيادات الوفد