شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار: الرئيس السيسي اختار الشفافية ليحفظ ثقة شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، استمرار نجاح مؤتمرات الشباب فى نسختها الثامنة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون قناة تواصل مباشر بين الشعب وخاصة الشباب مع القيادة السياسية وإتاحة فرصة لطرح الآراء والأفكار وكل ما يخدم الدولة المصرية.

وقال الحزب، إن الرئيس وضع حجر أساس للعلاقة والتعامل مع الشعب منذ توليه المسؤولية لتكون أساسها الثقة بالمخاطر قبل الإنجازات، ونظرًا لحرصه الشديد على ثبات حجر زاوية التعامل مع شعبه جاء حديثه الوافى اليوم فى مؤتمر الشباب الثامن يغلق باب التشكيك أو الشائعات رافعًا شعار "مخاطر الكتمان أكبر من المخاطر اللى هتقابلها مصر لو سكتنا".

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وأضاف حزب المصريين الأحرار، أن وثاقة العلاقة بين الرئيس والشعب رباطًا لا ينال منه أصاحب الأجندات أو مروجى الشائعات وحروب الجيل الرابع وغيرها، ولذا حرص الرد على كل ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا من أكاذيب رغم مطالبات أجهزة بالدولة عدم التطرق إليها ولكنه اتبع نهج الشفافية والمكاشفة واجب.

وشدد الحزب، على أن التلاحم المصرى واصطفاف عموم الشعب خلف رئيسه وقيادته واجب للحفاظ على أرض مصر من المؤامرات التى تحُاك من كل فج وجانب، ولاسيمّا أن محاولات النيل من مصداقية ومكانة جيش مصر ما هى إلا وسيلة غاية الخطورة لهدم الدولة المصرية والعبث بالمنطقة بأثرها؛ متابعًا: « محاولات تغييب الوعى الجمعى من خلال وسائل التواصل أحد طرق التشكيك وهدم الإرادة لدى الشعب ما يستوجب الحيطة والحذّر وعدم الانسياق وراء أكاذيب تهدف هدم الوطن.

وأكدت المصريين الأحرار قيادة وأعضاء وأمانات، ثقته الكاملة فى نزاهة رئيس مصر وقائدها عبد الفتاح السيسي؛ وجنودها الأوفياء من رجال القوات المسلحة الباسلة وكافة مؤسسات الدولة الوطنية الساهرين لحفظ أمنها وسلامة شعبها، ولن يغفل أحد عقيدة جيشنا العريق الشرف والأمانة والتضيحة مع النصر أو الشهادة فى سبيل الوطن.