الرئيس النمساوي: قمة الأمم المتحدة للمناخ فرصة لحشد الجهود الدولية لمواجهة التغير

قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، إن مشاركته في قمة الأمم المتحدة للمناخ الأسبوع المقبل في نيويورك ستكون فرصة لنقل وجهة نظر بلاده في قضية تغير المناخ وحشد الجهود الدولية في هذه القضية.

وأكد دير بيلين في تصريح اليوم

السبت - أنه لو كان يستطيع السفر إلى مدينة نيويورك بدون استخدام الطائرة تضامنا مع قضية حماية المناخ ما تأخر عن ذلك .وأوضح الرئيس النمساوي، أن حضور قمة المناخ يأتي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مشيرا إلى أنه من المهم للغاية بالنسبة للنمسا الذهاب إلى هناك لتشجيع المزيد من الجهود الدولية على بذل المزيد من الجهد لحماية المناخ.وشدد على ضرورة تنمية وتطوير البدائل من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة والحد فعليا وبقوة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخطيرة.